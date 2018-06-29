Президент Португалии посетит матч сборной с Уругваем на ЧМ-2018

«Завтра в Сочи прибудет президент Португалии на матч Португалии с Уругваем», - приводит РИА Новости сообщение португальского посольства.

Ранее президент приезжал в Россию 20 июня, где также посетил матч своей команды со сборной Марокко, пишет russian.rt.com.

Также Ребелу ди Соза поделился мнением о перспективах сборной страны на чемпионате мира по футболу 2018 года.