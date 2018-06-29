Президент Португалии посетит матч сборной с Уругваем на ЧМ-2018
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза приедет 30 июня в Сочи на матч своей национальной сборной с командой Уругвая 1/8 чемпионата мира по футболу.
«Завтра в Сочи прибудет президент Португалии на матч Португалии с Уругваем», - приводит РИА Новости сообщение португальского посольства.
Ранее президент приезжал в Россию 20 июня, где также посетил матч своей команды со сборной Марокко, пишет russian.rt.com.
Также Ребелу ди Соза поделился мнением о перспективах сборной страны на чемпионате мира по футболу 2018 года.
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