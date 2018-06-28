Президент Португалии предложил Трампу обсудить с Путиным Роналду

Четверг, 28 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Президент Португалии предложил Трампу обсудить с Путиным Роналду

В свою очередь глава Белого дома пошутил, что если Роналду будет баллотироваться в президенты Португалии, то Соуза «не сможет его победить».

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза в среду в шутку предложил главе вашингтонской администрации Дональду Трампу обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным португальского футболиста Криштиану Роналду.

«Вы говорили о футболе, позвольте мне попросить вас кое о чем. У меня есть для вас предложение, если вы собираетесь встретиться с Путиным <...> не забудьте [ему сказать], что у Португалии лучший игрок в мире, которого зовут Криштиану Роналду», - сказал португальский президент Трампу в Белом доме.

«И не забывайте, если вы когда-нибудь поедете в Россию во время чемпионата, не забывайте, что [сборная] Португалия по-прежнему там [на турнире] и хочет выиграть», - отметил Соуза.

Португальский президент напомнил, что встречался с российским лидером на прошлой неделе. «И он попросил меня передать вам привет», - отметил он.

В свою очередь Трамп в шутку предположил, что если Роналду будет баллотироваться в президенты Португалии, то Соуза «не сможет его победить». «Несомненно, и вы это знаете, Португалия - это не Соединенные Штаты», - ответил на это португалец.

Американский лидер заявил, что Россия проделывает фантастическую работу в рамках ЧМ-2018 по футболу. «Это здорово, даже если вы не поклонник футбола. Я поклонник футбола, совсем немного, но у меня нет времени [смотреть футбольные матчи]», - сказал Трамп.

Он принял в среду в Белом доме президента Португалии, находящегося с официальным визитом в США. Главы двух государств провели личную беседу, после чего продолжили встречу в расширенном составе. По данным Белого дома, они обсудили региональную и энергетическую безопасность, а также экономические вопросы, пишет ТАСС.

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи лидеров двух стран. По его словам, подробности будут объявлены в четверг.

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