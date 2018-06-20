Президент Португалии прибыл в Москву

О прибытии Марселу Ребелу де Соуза сообщили ТАСС в посольстве Португалии в России. Президент Португалии будет смотреть сегодняшнюю игру сборной Португалии против сборной Марокко. Кроме того, на сегодня в Кремле запланирована встреча де Соузы с президентом России Владимиром Путиным, пишет ntv.ru.

Посольство Португалии в РФ: «Хотели бы сообщить, что Его Превосходительство президент Португальской Республики господин Марселу Ребелу де Соуза прибыл в Москву для просмотра матча».

Матч начнется в 15:00, он пройдет на московском стадионе «Лужники». Среди зрителей будет также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который в 1995–2002 годах был председателем правительства Португалии.

Напомним, в первом матче группового этапа ЧМ португальцы сыграли вничью с испанцами. Счет составил 3:3.