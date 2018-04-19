Президент Уганды решил запретить оральный секс

Как сообщает издание Metro, Мусевени произнес речь с критикой «неправильных сексуальных практик», насаждаемых «чужаками».

Йовери Кагута Мусевени: «Рот создан для еды, а не для секса. Мы знаем, куда занимаются сексом и где это находится».

Власти Уганды известны своим ультраконсервативным отношением к сексу. Несколько лет назад в стране был принят закон, вводящий уголовную ответственность за гомосексуальные контакты. Тем, кого уличили в однополой связи впервые, грозит до 14 лет тюрьмы. Для граждан, повторно уличенных в гомосексуальных связях, было введено пожизненное заключение. Объяснили этот шаг тем, что Запад «пытался разрушить угандийские семьи», пишет ntv.ru.