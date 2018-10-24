Приложение Google разорило пользователей

Сообщения об этом появляются на форуме поддержки Google.

По словам одного из юзеров, сервис незаметно «сжег» у него более 12 гигабайт мобильного трафика, пока Wi-Fi был отключен. Из-за этого ему пришлось заплатить оператору 75 долларов (4,9 тысячи рублей). При этом в настройках была включена функция «Загрузить через Wi-Fi», не позволяющая скачивать крупные файлы по мобильной сети.

С подобной проблемой столкнулись и другие пользователи. Один из пострадавших рассказал, что Google News в фоновом режиме истратил у него более 24 гигабайт мобильного трафика, что стало причиной долга в 385 долларов (25,1 тысячи рублей).

Первые отзывы о проблеме появились еще в июне. Спустя два месяца представители Google пообещали исправить проблему. Однако пользователи до сих пор жалуются на фоновую активность Google News.

По данным The Verge, единственное решение проблемы — полное удаление приложения. Журналисты обратились к представителям компании, однако сотрудники Google не ответили на запрос.