Принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков

Вторник, 10 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков

Британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл попросили не дарить им подарки на свадьбу, а пожертвовать деньги на благотворительность.

Британский принц Гарии и его невеста Меган Маркл отказались от свадебных подарков в пользу благотворительности. В заявлении, распространенном пресс-службой Кенсингтонского дворца, сообщается, что пара призывает всех, кто хочет подарить ей подарки на свадьбу, потратить эти деньги на пожертвования в благотворительные фонды.

Пресс-служба Кенсингтонского дворца: «Принц Гарри и Меган Маркл крайне благодарны за доброжелательность, проявленную к ним с тех пор, как они объявили о помолвке, и очень хотят, чтобы как можно больше людей почувствовали это великодушие. Поэтому пара просит всех, кто пожелает отметить этот праздник, пожертвовать деньги на благотворительность вместо того, чтобы посылать свадебный подарок», пишет ntv.ru.

В пресс-службе уточнили, что принц Гарри и Меган Маркл лично выбрали семь благотворительных организаций: CHIVA, которая поддерживает детей с ВИЧ, Crisis, которая занимается проблемами бездомных, Myna Mahila, которая помогает индийским женщинам из бедных районов найти работу, Scotty’s Little Soldiers, помогающая детям погибших военнослужащих, StreetGames, которая популяризирует спорт, Surfers Against Sewage, которая занимается защитой океана и морских побережий, The Wilderness Foundation, которая занимается защитой дикой природы. Уточняется, что официально ни принц, ни его невеста не имеют никаких связей с этими организациями, но эти фонды занимаются проблемами, к которым пара неравнодушна.

Напомним, о помолвке принца Гарри и американской актрисы и модели Меган Маркл стало известно в ноябре прошлого года. Свадьба запланирована на 19 мая, торжество пройдет в Виндзорском замке.

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