Принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц в стране третьего мира

Пятница, 20 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц в стране третьего мира

Принц Гарри с будущей женой Меган Маркл для медового месяца выбрали Намибию.

Пара планирует остановиться в кемпинге Hoanib Valley Camp в долине Хоаниб, который пока строится и откроется в июне.

«Неудивительно, что все обсуждают, куда же отправятся Меган и Гарри на медовый месяц. После их предыдущих поездок в Ботсвану, роскошный кемпинг и сафари в Намибии - самая популярная версия. Однако они еще ничего не забронировали!» - прокомментировал эксперт по королевским делам и журналист Омид Скоби.

Принц Гарри и Меган Маркл обручились в ноябре 2017 года. Их свадьба назначена на 19 мая 2018 года.

В марте принц Гарри и Меган Маркл запланировали выпуск сувенирных кружек, футболок и тарелок ко дню своей свадьбы, чтобы собрать средства для бездомных Виндзора. Акцию решили устроить после скандала из-за предложения полиции убрать всех бомжей с улиц Виндзора перед церемонией.

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