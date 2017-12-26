Принц Гарри с невестой Меган опубликовали фото своей помолвки

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл опубликовали первые официальные снимки своей помолвки. Кадры сделаны в загородной резиденции британской королевской семьи Фрогмор-хаус в Виндзоре, пишет ntv.ru.

Принц Гарри на них изображен в синем костюме, а Меган - в длинном черном пышном платье и большим бриллиантом на безымянном пальце. Свадьба назначена на 19 мая.