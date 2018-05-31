Принцу Гарри и его жене запретили принимать подарки от брендов

В Кенсингтонском дворце существует строгий регламент, описывающий вещи, которые дозволено дарить членам королевской семьи. Если подарок не соответствует правилам, его возвращают отправителю.

Неосведомленные компании воспользовались событием, чтобы прорекламировать свою продукцию. В их числе оказались Bags of love. Фирма, специализирующаяся на персонифицированных сувенирах, прислала новобрачным принцу Гарри и Меган Маркл купальник и плавки с принтом из их свадебных фотографий. Такие же купальники были доступны на сайте Bags of love в нескольких размерах по цене от 52 долларов, а мужские плавки - от 39 долларов.

В мае гости королевской свадьбы начали выставлять на торги сувениры, которые им вручили в честь торжества. В тот же день на сайте eBay появилось сразу несколько объявлений, авторы которых предлагали сумку с инициалами новобрачных вместе со всем ее содержимым.