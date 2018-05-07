Продажи автомобилей в Испании в апреле выросли на 12%

Понедельник, 07 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Продажи автомобилей в Испании в апреле выросли на 12%

В апреле в Испании было продано 113,8 тысяч автомобилей, на 12,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным ассоциаций производителей, дилеров и продавцов Испании,  период с января по апрель 2018 года общее число сделок купли-продажи автомобилей составило 454 тысячи единиц, на 11% больше чем за первые четыре месяца 2017 года.

Апрельский рост в 2017 году объяснялся, в первую очередь, Святой неделей. Тем не менее, в нынешнем году наблюдался подъем, несмотря на то, что длинные выходные выпали на март, пишет noticia.ru.

На 20% в прошлом месяце выросли продажи автомобилей частным лицам, которые приблизились к отметке в 53 тысячи. 31 тысячу автомобилей, на 9,9% больше чем в марте, приобрели организации.

В то же время статистика говорит о снижении спроса на некоторые категории автомобилей: на 22,7% упали продажи минивэнов , на 7% - спорткаров, на 14% - автомобилей среднего класса. Также сообщается, что 56% сделок приходится на модели с бензиновыми двигателями, 38% составляют «дизели»,  менее 6% - гибриды и электромобили.

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