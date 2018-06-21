Продажи крафтового пива в Италии выросли в полтора раза

Подстегнуло рост развитие сегмента крафтового и особого пива.

По данным исследования Osservatorio Birra, на пиво приходится 1,2% трат итальянских семей на продукты питания и напитки. Для сравнения, на кофе итальянские семьи тратят 2% продуктового бюджета, на воду - 2,2%, на вино - 2,9%.

Рост популярности пива в Италии во многом связан с расширением его представленности в ассортименте крупных ретейлеров (в супермаркетах и гипермаркетах) - за последние 20 лет его стало на 40% больше.

В прошлом году в рознице было продано 58,8% от общего объема продаж пива - 92 млн декалитров. Объем продаж составил 1,6 млрд евро. Таким образом, в сравнении с 2010 годом рост составил 19,8% по объему и 31,8% в стоимостном выражении.

Рынок крафтового и специального пива в Италии можно назвать зрелым: его объем составляет около 15 млн декалитров, а стоимость - 466 млн евро. С 2010 по 2017 год продажи крафтового пива в крупной рознице выросли на 49,5% по объему и на 69,7% по стоимости, пишет profibeer.ru.

Двузначный рост за тот же период показал и лагер: плюс 15,2% по объему и плюс 21,4% по стоимости. Это обеспечило рост всего пивного сектора.

C 2005 по 2015 год число микро-пивоварен в Италии увеличилось на 400 процентов. В 2005 году их насчитывалось 132, а в 2015-м - уже 670. Первая крафтовая пивоварня в Италии открылась в 1990 году.

Примерно пятую часть производимого пива Италия отправляет на экспорт - преимущественно в ЕС (в Британию, Францию, Германию и Нидерланды). За пределами Евросоюза главный покупатель итальянского пива - США.