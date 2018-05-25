Продажи золота выросли благодаря Меган Маркл

По данным Всемирного золотого совета (World Gold Council), последний раз такой бум ювелирные магазины наблюдали в 2009 году. Ретейлеры объясняют резкий скачок спроса влиянием герцогини Сассекской и ее любви к драгоценному металлу. Именно из желтого золота было изготовлено кольцо, которое принц Гарри подарил Меган Маркл в честь помолвки.

«Во время помолвки мы заметили рост продаж изделий из желтого золота, а в последние пару месяцев он усилился. В итоге спрос на золотые украшения вырос на 30 процентов», - рассказал представитель Нью-Йоркского бренда R&R Jewelers Дэвид Борочов.

Последние 15 лет люди отдавали предпочтение изделиям из белого золота, серебра и платины. Недавно популярность приобрело и розовое золото, в то время как желтое считалось старомодным. По данным R&R Jewelers, до настоящего момента на белое золото и платину приходилось от 70 до 80 процентов продаж, однако Борочов уверен, что тенденция изменится в пользу желтого золота.