Продажи золота выросли благодаря Меган Маркл

Пятница, 25 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Продажи золота выросли благодаря Меган Маркл

Продажи украшений из желтого золота взлетели в США в первом квартале 2018 года благодаря Меган Маркл.

По данным Всемирного золотого совета (World Gold Council), последний раз такой бум ювелирные магазины наблюдали в 2009 году. Ретейлеры объясняют резкий скачок спроса влиянием герцогини Сассекской и ее любви к драгоценному металлу. Именно из желтого золота было изготовлено кольцо, которое принц Гарри подарил Меган Маркл в честь помолвки.

«Во время помолвки мы заметили рост продаж изделий из желтого золота, а в последние пару месяцев он усилился. В итоге спрос на золотые украшения вырос на 30 процентов», - рассказал представитель Нью-Йоркского бренда R&R Jewelers Дэвид Борочов.

Последние 15 лет люди отдавали предпочтение изделиям из белого золота, серебра и платины. Недавно популярность приобрело и розовое золото, в то время как желтое считалось старомодным. По данным R&R Jewelers, до настоящего момента на белое золото и платину приходилось от 70 до 80 процентов продаж, однако Борочов уверен, что тенденция изменится в пользу желтого золота.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: «Порту» продлил контракт с тренером Консейсау

      Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау продлил соглашение с португальским футбольным клубом.

      Подробнее

    • Португалия: матч за Суперкубок УЕФА-2020 пройдет в Порту

      Стадион «Порту» примет матч за Суперкубок УЕФА в сезоне-2019/20.

      Подробнее

    • Испания: Барсенаса приговорили к 33 годам тюрьмы

      Национальный суд Испании приговорил бывшего казначея Народной партии Луиса Барсенаса к 33 годам тюремного заключения за различные налоговые преступления по так называемому «делу Гюртеля».

      Подробнее

    • Испания: у таксистов Барселоны - новый дресс-код

      Таксисты Барселоны больше не будут носить на работе майки без рукавов, шлёпанцы, шорты и спортивную одежду.

      Подробнее

    • Италия: Вилла Бисмарк выставлена на продажу

      Роскошная Вилла Бисмарк выставлена на продажу за 24 миллиона евро.

      Подробнее

    • Италия: в Риме разрушается фонтан Бернини

      Фонтан «Лодочка», разрушили водоросли и грязь.

      Подробнее

    • Продажи золота выросли благодаря Меган Маркл

      Продажи украшений из желтого золота взлетели в США в первом квартале 2018 года благодаря Меган Маркл.

      Подробнее

    • Роналдиньо станет многоженцем

      Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо собирается жениться сразу на двух девушках.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе