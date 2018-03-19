Проекция улыбающегося Путина появилась на здании британского МИД

Понедельник, 19 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Проекция улыбающегося Путина появилась на здании британского МИД

На фасаде британского министерства иностранных дел в Лондоне появилась огромная проекция изображения Владимира Путина.

На стене МИД Великобритании появилось изображение президента России. Рядом с лицом Владимира Путина была надпись «Miss me?» («Скучали по мне?»), пишет ntv.ru.

Видео, на котором запечатлен перформанс на здании МИД, разместила в Сети арт-группа Philosoraptor. Сообщается, что таким образом активисты хотели призвать британские власти уважать выбор народа России.

Накануне в России состоялись президентские выборы, на которых с большим отрывом одержал победу действующий глава государства Владимир Путин. Он набрал рекордные 76,68% голосов. При этом явка избирателей была очень высокой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалец выиграл Euromilhões

      Сотрудник компании Continental Mabor в Лоузадо, Вила-Нова-де-Фамаликао, выиграл Euromilhões и ушел на больничный.

      Подробнее

    • Португалия: спекулировали билетами на концерты U2

      Контрольная операция увенчалась успехом.

      Подробнее

    • Испания: Каталонские пляжи остались без песка из-за ураганов

      Штормы и ураганы в Каталонии привели к отступанию моря от берегов и изменению береговой линии.

      Подробнее

    • Испанские школьники нашли в киндер-сюрпризе марихуану и съели ее

      Трое учеников школы в Кадисе съели марихуану, которую они нашли внутри киндер-сюрприза.

      Подробнее

    • Промпроизводство в Италии упало за месяц почти на 2%

      Объем промышленного производства в Италии уменьшился в январе 2018 года на 1,9% относительно предыдущего месяца, когда показатель вырос на 2,1%.

      Подробнее

    • Италия: Divina Costiera возобновляет рейсы по заливам Неаполя и Салерно

      С 26 марта до конца октября суда Alicost вновь начинают курсировать по маршрутам, которые соединяют Салерно, Капри, Амальфи, Позитано и Сорренто.

      Подробнее

    • Проекция улыбающегося Путина появилась на здании британского МИД

      На фасаде британского министерства иностранных дел в Лондоне появилась огромная проекция изображения Владимира Путина.

      Подробнее

    • Найдена последняя работа Хокинга

      В библиотеке электронных препринтов arXiv.org 4 марта 2018 года появилось обновление последней работы британского физика-теоретика Стивена Хокинга.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!