Проекция улыбающегося Путина появилась на здании британского МИД

На стене МИД Великобритании появилось изображение президента России. Рядом с лицом Владимира Путина была надпись «Miss me?» («Скучали по мне?»), пишет ntv.ru.

Видео, на котором запечатлен перформанс на здании МИД, разместила в Сети арт-группа Philosoraptor. Сообщается, что таким образом активисты хотели призвать британские власти уважать выбор народа России.

Накануне в России состоялись президентские выборы, на которых с большим отрывом одержал победу действующий глава государства Владимир Путин. Он набрал рекордные 76,68% голосов. При этом явка избирателей была очень высокой.