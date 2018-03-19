Проекция улыбающегося Путина появилась на здании британского МИД
На фасаде британского министерства иностранных дел в Лондоне появилась огромная проекция изображения Владимира Путина.
На стене МИД Великобритании появилось изображение президента России. Рядом с лицом Владимира Путина была надпись «Miss me?» («Скучали по мне?»), пишет ntv.ru.
Видео, на котором запечатлен перформанс на здании МИД, разместила в Сети арт-группа Philosoraptor. Сообщается, что таким образом активисты хотели призвать британские власти уважать выбор народа России.
Накануне в России состоялись президентские выборы, на которых с большим отрывом одержал победу действующий глава государства Владимир Путин. Он набрал рекордные 76,68% голосов. При этом явка избирателей была очень высокой.
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