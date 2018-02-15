Профицит торгового баланса Италии увеличился

Такие данные приводит статистическое агентство Istat.

Экспорт из Италии вырос в позапрошлом месяце на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (без учета сезонных колебаний) до 36,8 млрд евро. Объем импорта увеличился на 3,7% и составил 31,55 млрд евро, пишет rosbalt.ru.

Напомним также, что экономика Италии по итогам IV квартала 2017 года выросла на 1,6% в годовом сопоставлении после повышения показателя на 1,7% в июле -сентябре%, свидетельствуют предварительные данные статуправления страны Istat.

Относительно предыдущих трех месяцев ВВП Италии прибавил 0,3% после роста на 0,4% в III квартале.