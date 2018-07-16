Проходимец попытался присвоить чужой куш в 63 миллиона долларов

Понедельник, 16 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Проходимец попытался присвоить чужой куш в 63 миллиона долларов

В США отклонили иск мошенника, пытавшегося присвоить джекпот в 63 миллиона долларов.

В 2015 году некто выиграл в лотерею штата Калифорния рекордные 63 миллиона долларов. Счастливчик почти полгода не являлся за деньгами. За несколько дней до окончания срока действия билета в офис лотереи пришел Брэнди Миллинер (Brandy Milline) и заявил, что он и есть победитель.

Тем не менее билет у него не приняли, так как он был «в слишком плохом состоянии, и его невозможно было прочитать». Тогда мужчина разозлился и подал на лотерею в суд.

В итоге дело дошло до Верховного суда Лос-Анджелеса. В пятницу, 13 июля, судья признал иск Миллинера недействительным. Он руководствовался фактом, что билет мужчины был куплен за несколько миль от магазина, в котором продали настоящий выигрышный билет, хотя обе лавки принадлежали одной сети. К тому же выигрышный билет продали днем ранее.

Рекордный выигрыш достанется штату Калифорния и пойдет на содержание государственных школ.

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