Произошел массовый сбой Telegram

Судя по всему, приложение не работает у пользователей из России и стран СНГ. Эту же информацию подтвердили представители Telegram в Twitter.

«Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением на данный момент. Мы разбираемся с проблемой и надеемся, что скоро вернемся в онлайн», - говорится на официальной странице мессенджера в Twitter.

По данным с сайта Downdetector: проблемы начались 29 марта примерно в 11 утра по московскому времени. Чаще всего пользователи не могут подключиться к мессенджеру.