Производитель смартфонов Oppo выходит на испанский рынок

«Мы прорабатываем маркетинговую стратегию для Европы и в ближайшее время откроем представительство в Испании. Переговоры с дистрибьюторами продвигаются очень хорошо. Мы можем открыться уже в середине этого года», - сообщил представитель компании. Таким образом, четвертый по величине производитель смартфонов в мире, который реализовал в прошлом году более 112 миллионов мобильных гаджетов, возвращается на рынок Старого Света спустя два года после ухода.

В 2016 году Oppo решила покинуть торговую площадку Европы из-за совокупности проблем. Сложности с продвижением онлайн-продаж, угроза патентного судебного процесса и скромные показатели сбыта не оправдывали ресурсов, которые были потрачены китайской фирмой для захода на европейский рынок. Тогда шэньчжэньская компания решила сместить акцент на рынки Индии и Юго-Восточной Азии, пишет espanarusa.com.

Наращивание фабричных мощностей и агрессивные маркетинговые кампании дали хорошие результаты. В Индии Oppo уже развернула сеть из 70 000 точек продаж, а в течение 2017 финансового года продажи компании на индийском рынке выросли на 750%. В Юго-Восточной Азии доля фирмы Oppo, которую с недавних пор стали называть прямым конкурентом Xiaomi, составляет 17%. Бренд также имеет далекоидущие планы на рынки Ближнего Востока и Африки.

С новыми силами Oppo теперь хочет проследовать по стопам компании Xiaomi, которая уже имеет четыре официальных магазина в Испании: три в Мадриде и один в Барселоне. «Испания – это страна, которая даст фору многим развитым и развивающимся странам. Экономический кризис сильно повлиял на покупательную способность населения, поэтому китайская продукция стала пользоваться большим спросом в Испании. Через рынок Королевства можно выйти на всю Европу», – заявил представитель китайского бренда.