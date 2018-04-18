Производитель смартфонов Oppo выходит на испанский рынок

Среда, 18 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Производитель смартфонов Oppo выходит на испанский рынок

На днях китайский технологический бренд Oppo официально подтвердил развертывание на рынке Испании.

«Мы прорабатываем маркетинговую стратегию для Европы и в ближайшее время откроем представительство в Испании. Переговоры с дистрибьюторами продвигаются очень хорошо. Мы можем открыться уже в середине этого года», - сообщил представитель компании. Таким образом, четвертый по величине производитель смартфонов в мире, который реализовал в прошлом году более 112 миллионов мобильных гаджетов, возвращается на рынок Старого Света спустя два года после ухода.

В 2016 году Oppo решила покинуть торговую площадку Европы из-за совокупности проблем. Сложности с продвижением онлайн-продаж, угроза патентного судебного процесса и скромные показатели сбыта не оправдывали ресурсов, которые были потрачены китайской фирмой для захода на европейский рынок. Тогда шэньчжэньская компания решила сместить акцент на рынки Индии и Юго-Восточной Азии, пишет espanarusa.com.

Наращивание фабричных мощностей и агрессивные маркетинговые кампании дали хорошие результаты. В Индии Oppo уже развернула сеть из 70 000 точек продаж, а в течение 2017 финансового года продажи компании на индийском рынке выросли на 750%. В Юго-Восточной Азии доля фирмы Oppo, которую с недавних пор стали называть прямым конкурентом Xiaomi, составляет 17%. Бренд также имеет далекоидущие планы на рынки Ближнего Востока и Африки.

С новыми силами Oppo теперь хочет проследовать по стопам компании Xiaomi, которая уже имеет четыре официальных магазина в Испании: три в Мадриде и один в Барселоне. «Испания – это страна, которая даст фору многим развитым и развивающимся странам. Экономический кризис сильно повлиял на покупательную способность населения, поэтому китайская продукция стала пользоваться большим спросом в Испании. Через рынок Королевства можно выйти на всю Европу», – заявил представитель китайского бренда.

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