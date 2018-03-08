Промес - в предварительной заявке Нидерландов на матч с Португалией

Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Рональдом Куманом определился с предварительной заявкой футболистов, которые могут принять участие в мартовских товарищеских матчах с Англией и Португалией, сообщает официальный сайт национальной команды.

В список из 33 футболистов вошел полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес. Окончательный список игроков будет опубликован 16 марта, пишет championat.com.

Также в список был включен 18-летний полузащитник «Аякса» Джастин Клюйверт, который еще не выступал в составе взрослой национальной команды. Джастин является сыном известного в прошлом форварда сборной Нидерландов Патрика Клюйверта.

Сборная Нидерландов проведет товарищеский матч с Англией 23 марта в Роттердаме, а игра с Португалией пройдет в Женеве 26-го числа.