Промпроизводство в Италии упало за месяц почти на 2%

Понедельник, 19 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Промпроизводство в Италии упало за месяц почти на 2%

Объем промышленного производства в Италии уменьшился в январе 2018 года на 1,9% относительно предыдущего месяца, когда показатель вырос на 2,1%.

Такие данные приводит итальянское статистическое агентство Istat.

В годовом исчислении промпроизводство в Италии выросло в январе на 7,3%.

При этом, как отмечает Istat, объем производства потребительских товаров не изменился за отчетный месяц к декабрю-2017.

Ранее стало известно, что объем розничных продаж в Италии в январе 2018 года уменьшился на 0,5% относительно предыдущего месяца, когда они сократились на 0,3%. В годовом исчислении объем розничных продаж упали в январе на 0,8%, пишет rosbalt.ru.

Напомним также, что экономика Италии по итогам III квартала 2017 года увеличилась, по предварительным данным, на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, когда ВВП вырос на 0,4%. В годовом исчислении экономика Италии прибавила 1,8% после 1,5% в апреле-июне.

За 2016 год ВВП страны с исключением сезонной и календарной составляющих вырос на 1%.

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