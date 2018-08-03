Промпроизводство в Италии увеличилось за месяц на полпроцента

Такие данные приводит итальянское статистическое агентство Istat.

В годовом исчислении промпроизводство в Италии выросло в июне на 1,7% (с исключением сезонного и календарного факторов, поскольку в июне 2018 года был 21 рабочий день, как и в том же месяце прошлого года).

При этом, как отмечает Istat, объем производства потребительских товаров вырос на 0,5% за отчетный месяц к предыдущему, пишет rosbalt.ru.

Ранее вышли предварительные данные, согласно которым экономика Италии по итогам II квартала 2017 года выросла на 1,1% в годовом сопоставлении после подъема на 1,4% в январе—марте текущего года.

Относительно предыдущих трех месяцев ВВП Италии прибавил 0,2% после увеличения на 0,3% в I квартале нынешнего года.