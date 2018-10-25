Пропавший самолет разглядели на картах Google
Британский сыщик-любитель рассказал, что обнаружил на картах Google обломки самолета Boeing 777, который следовал рейсом Malaysia Airlines MH370 и пропал с радаров в марте 2014 года.
По словам мужчины, он разглядел контуры затонувшего лайнера в Андаманском море у берегов Таиланда и Мьянмы. Журналисты обратились с находкой британца к эксперту, который работает в сфере авиационной безопасности. Тот подтвердил теорию об упавшем в море самолете и заявил, что на снимке действительно может быть MH370.
«Это была одна из его грубых радарных позиций… У меня такое чувство, что это может быть он. Все дело в его форме», — отметил специалист.
Boeing исчез в марте 2014 года во время рейса Куала-Лумпур — Пекин, на его борту находились 239 человек. За четыре года с момента пропажи самолета появилось множество теорий о том, где он может находиться.
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