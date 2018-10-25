Пропавший самолет разглядели на картах Google

По словам мужчины, он разглядел контуры затонувшего лайнера в Андаманском море у берегов Таиланда и Мьянмы. Журналисты обратились с находкой британца к эксперту, который работает в сфере авиационной безопасности. Тот подтвердил теорию об упавшем в море самолете и заявил, что на снимке действительно может быть MH370.

«Это была одна из его грубых радарных позиций… У меня такое чувство, что это может быть он. Все дело в его форме», — отметил специалист.

Boeing исчез в марте 2014 года во время рейса Куала-Лумпур — Пекин, на его борту находились 239 человек. За четыре года с момента пропажи самолета появилось множество теорий о том, где он может находиться.