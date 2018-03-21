Пропавший в 2014 году Boeing «нашли» на картах Google

Австралийский любитель Питер Макмэхон, занимающийся расследованием авиакатастроф, несколько лет изучал изображения NASA и Google Maps. Он утверждает, что место крушения лайнера Malaysia Airlines находится в 16 километрах к югу от маленького острова Руанд, относящегося к Сейшельским островам, - области, не включенной в поисковую операцию. На снимках, оказавшихся в Сети, отчетливо виден корпус самолета.

Макмэхон направил свои заключения и снимки в бюро транспорта и безопасности Австралии, где допустили, что изображенный на снимках корпус может быть пропавшим самолетом, сообщает ntv.ru.

Напомним, на борту лайнера, который исчез с радаров 8 марта 2014 года, находились 277 пассажиров и 12 членов экипажа. Судно искали несколько лет усилиями нескольких стран, потратив на операцию в общей сложности более 150 миллионов долларов.

Предполагается, что самолет резко изменил курс и разбился в южной части Индийского океана, однако точное место крушения так и не установили. В середине января 2017 года власти Китая, Австралии и Малайзии объявили о приостановке поисковой операции.