Проводиться расследование по факту домогательства спортсменок в Португалии

Пятница, 24 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Проводиться расследование по факту домогательства спортсменок в Португалии

Полиция Финляндии в партнерстве с властями Португалии начала расследование инцидента о домогательстве в отношении финских спортсменок.

Об этом сообщается во вторник в письме финского министра по делам спорта, культуры и Европы Сампо Терхо, которое он направил португальским министрам спорта и образования.

Письмо финского министра опубликовано правительством Финляндии.

Как ранее сообщали финские СМИ, на проходивших в Коимбре (Португалия) 15-28 июля Европейских университетских играх финские спортсменки на протяжении нескольких дней якобы подвергались словесным и физическим домогательствам от членов российской команды, включая тренера.

"Министр Терхо серьезно относится к этому вопросу и подчеркивает сотрудничество между властями. В своем письме Терхо сообщает, что финская полиция начала расследование этого инцидента и работает в партнерстве с властями Португалии", - говорится в сообщении правительства.

Министр добавил, что представители финского спорта шокированы произошедшим.

"Я и весь финский спорт шокированы и сожалеют о преследовании финских спортсменов на соревнованиях в Португалии. Финляндия привержена абсолютной нетерпимости к сексуальным домогательствам в отношении спортсменов", - написал Терхо.

В сообщении правительства говорится, что Финляндия готова поделиться своей практикой по борьбе с преследованиями, чтобы искоренить это явление. Международное сотрудничество по поощрению равенства между женщинами и мужчинами и борьбе с насилием осуществляется, в частности, в Европейском союзе и Совете Европы. Обе страны активно участвуют в этой работе, отмечается в сообщении финского правительства. РИА Новости не располагает комментарием российской стороны.

В Европейских университетских играх в этом году участвовало около 4 тысяч спортсменов, Финляндия была представлена 67 спортсменами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Проводиться расследование по факту домогательства спортсменок в Португалии

      Полиция Финляндии в партнерстве с властями Португалии начала расследование инцидента о домогательстве в отношении финских спортсменок.

      Подробнее

    • TAP Air Portugal больше не будет возить министров бесплатно

      С 1945 года члены правительства Португалии пользовались бесплатными услугами авиаперевозчика.

      Подробнее

    • 11% испанцев опаздывают на рейсы из-за duty free

      60% испанцев считают, что предложение в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах лучше, чем в обычных торговых точках или интернет-магазинах.

      Подробнее

    • Испания: Iberia Express – самый пунктуальный лоукостер июля

      Iberia Express вновь возглавила мировой рейтинг пунктуальности среди бюджетных авиалиний.

      Подробнее

    • Трамп предложил Италии помощь в уплате госдолга

      Какой именно механизм может быть задействован, неясно.

      Подробнее

    • Италия: «Милан» объявил имя нового капитана

      «Милан» на своем официальном сайте подтвердил информацию СМИ о назначении итальянского защитника Алессио Романьоли капитаном команды.

      Подробнее

    • Найдены способы легко перенести длительный перелет

      Эксперты индустрии путешествий рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы легче перенести длительный перелет.

      Подробнее

    • Названа неожиданная польза сахара

      Ученые выяснили, что сахар трегалоза оказывает благотворное влияние на печень и повышает чувствительность к инсулину, уменьшая вероятность развития диабета.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья