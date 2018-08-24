Проводиться расследование по факту домогательства спортсменок в Португалии

Об этом сообщается во вторник в письме финского министра по делам спорта, культуры и Европы Сампо Терхо, которое он направил португальским министрам спорта и образования.

Письмо финского министра опубликовано правительством Финляндии.

Как ранее сообщали финские СМИ, на проходивших в Коимбре (Португалия) 15-28 июля Европейских университетских играх финские спортсменки на протяжении нескольких дней якобы подвергались словесным и физическим домогательствам от членов российской команды, включая тренера.

"Министр Терхо серьезно относится к этому вопросу и подчеркивает сотрудничество между властями. В своем письме Терхо сообщает, что финская полиция начала расследование этого инцидента и работает в партнерстве с властями Португалии", - говорится в сообщении правительства.

Министр добавил, что представители финского спорта шокированы произошедшим.

"Я и весь финский спорт шокированы и сожалеют о преследовании финских спортсменов на соревнованиях в Португалии. Финляндия привержена абсолютной нетерпимости к сексуальным домогательствам в отношении спортсменов", - написал Терхо.

В сообщении правительства говорится, что Финляндия готова поделиться своей практикой по борьбе с преследованиями, чтобы искоренить это явление. Международное сотрудничество по поощрению равенства между женщинами и мужчинами и борьбе с насилием осуществляется, в частности, в Европейском союзе и Совете Европы. Обе страны активно участвуют в этой работе, отмечается в сообщении финского правительства. РИА Новости не располагает комментарием российской стороны.

В Европейских университетских играх в этом году участвовало около 4 тысяч спортсменов, Финляндия была представлена 67 спортсменами.