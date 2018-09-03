Проживший неделю в аэропорту азиат спасался лапшой и тунцом

24-летний житель Тайваня Ли Чи Линь приехал в Австралию по рабочей визе в июле. Однако мужчине не удалось найти работу, и у него закончились деньги. Так как он заранее купил обратный билет на 5 октября и не смог поменять дату вылета, Линь решил пожить это время в аэропорту.

По его словам, сначала он планировал поселиться в парке, но там оказалось слишком холодно. В итоге Линь семь дней не мылся, не спал как следует и питался только хлебом, лапшой и тунцом.

Сотрудники полиции, патрулирующие аэропорт, заметили азиата и передали его в пограничную службу Австралии. Спустя 24 часа ему смогли организовать перелет домой.

«Он был очень робким и сильно благодарил нас за то, что мы ему помогли», — поделилась сотрудница аэропорта Кэтрин Уикс.