«ПСЖ» предложил Роналду контракт на 45 млн евро в год

Среда, 30 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

«ПСЖ» предложил Роналду контракт на 45 млн евро в год

«Пари Сен-Жермен» предпримет попытку приобрести нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

По информации испанского издания Marca, руководство парижского клуба хочет видеть в команде атакующее трио Неймар-Мбаппе-Роналду. Отмечается, что «ПСЖ» готов предложить португальскому форварду контракт с зарплатой 45 млн евро в год.

Соглашение 33-летнего Роналду со «сливочными» действует до 2021 года. После финального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1) он намекнул, что может покинуть клуб, пишет gazeta.ru.

Также издание информирует о том, что парижане не готовы платить за трансфер нападающего больше 150 млн евро, тогда как в его контракте с мадридцами прописаны отступные в 1 млдр евро.

В минувшем сезоне пятикратный обладатель «Золотого мяча» провел 44 матча, в которых забил 44 мяча и сделал восемь голевых передач.

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