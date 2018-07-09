ПСЖ собрался побить трансферный рекорд Неймара

По информации издания, ПСЖ стремится удержать в команде бразильского нападающего Неймара. В этих целях руководство парижан рассматривает кандидатуру партнера форварда по сборной Бразилии Коутиньо, выступающего в данный момент за испанскую «Барселону».

В ПСЖ готовы потратить 270 миллионов евро на трансфер футболиста. Если это случится, то переход Коутиньо станет самым дорогим в истории футбола. Прошлый рекорд связан с трансфером Неймара в ПСЖ из «Барселоны», который принес в казну каталонцев 222 миллиона евро.

Коутиньо выступает в составе «Барселоны» с января 2018 года. До этого футболист защищал цвета «Ливерпуля» и миланского «Интера». За каталонцев бразилец провел 18 матчей и забил восемь голов.

Неймар и Коутиньо вместе выступали в составе бразильской национальной команды на чемпионате мира-2018 в России. Пентакемпионы уступили в 1/4 финала сборной Бельгии со счетом 1:2. В пяти матчах мундиаля Неймар забил два гола. Такая же статистика и у Коутиньо.