ПСЖ собрался побить трансферный рекорд Неймара

Понедельник, 09 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

ПСЖ собрался побить трансферный рекорд Неймара

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» рассчитывает приобрести футболиста сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.

По информации издания, ПСЖ стремится удержать в команде бразильского нападающего Неймара. В этих целях руководство парижан рассматривает кандидатуру партнера форварда по сборной Бразилии Коутиньо, выступающего в данный момент за испанскую «Барселону».

В ПСЖ готовы потратить 270 миллионов евро на трансфер футболиста. Если это случится, то переход Коутиньо станет самым дорогим в истории футбола. Прошлый рекорд связан с трансфером Неймара в ПСЖ из «Барселоны», который принес в казну каталонцев 222 миллиона евро.

Коутиньо выступает в составе «Барселоны» с января 2018 года. До этого футболист защищал цвета «Ливерпуля» и миланского «Интера». За каталонцев бразилец провел 18 матчей и забил восемь голов.

Неймар и Коутиньо вместе выступали в составе бразильской национальной команды на чемпионате мира-2018 в России. Пентакемпионы уступили в 1/4 финала сборной Бельгии со счетом 1:2. В пяти матчах мундиаля Неймар забил два гола. Такая же статистика и у Коутиньо.

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