Пучдемон может вернуться в Испанию

Прокуратура немецкого региона Шлезвиг-Гольштейн обратилась в территориальный суд с требованием выдать Испании бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона за организацию мятежа, после изучения новых документов, представленных испанскими органами правосудия.

Среди материалов, которые направили в Германию испанские власти, несколько видеозаписей, которые призваны доказать насильственные действия сепаратистов по отношению к полиции, пишет noticia.ru.

Как сообщается в заявлении немецкой прокуратуры, экстрадиция обоснована, в соответствии с законодательством Германии, совершением таких преступлений как измена и нарушения общественного порядка, повлёкшие тяжёлые последствия. Заявление было сделано после встречи с представителями испанской прокуратуры, состоявшейся в середине апреля в Гааге, во время которой были представлены новые сведения о деятельности Пучдемона.

В Государственной коллегии адвокатов Германии готовят документ с формальным требованием экстрадиции Пучдемона за мятеж и нецелевое использование государственных средств.