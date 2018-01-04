Пучдемон планирует проникнуть в Испанию в багажнике автомобиля

Четверг, 04 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Пучдемон планирует проникнуть в Испанию в багажнике автомобиля

Карлес Пучдемон обдумывает различные неординарные способы возвращения в Испанию.

Как сообщает газета ABC со ссылкой на ближайшее окружение Карлеса Пучдемона, беглый политик в настоящий момент разрабатывает план по возвращению в Испанию.

Учитывая, что на территории страны Пучдемону грозит арест из-за референдума об отделении Каталонии, попасть в Испанию легально он не может. Поэтому рассматривается возможность транспортировки политика в багажнике автомобиля, также обсуждаются идеи маскировки под другого человека, пересечения границы по горам или по морю.

Соратники Пучмедона отмечают, что он рассчитывает на некоторых сотрудников каталонской полиции, которые, возможно, не запретят ему пройти в региональный парламент в день голосования по кандидатуре нового лидера автономии. Пучмедон уверен, что в случае победы власти Испании не осмелятся задержать и заключить его под стражу, пишет ntv.ru.

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон сейчас находится в Брюсселе. Чтобы осуществить свой план, ему необходимо вернуться в Барселону до 23 января - в этот день начинает работу сессия парламента автономии.

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