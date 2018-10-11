Путаница в лотерейных билетах лишила женщину состояния

Четверг, 11 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Путаница в лотерейных билетах лишила женщину состояния

Филиппинка угадала все выигрышные номера в лотерею, но купила не тот билет.

Жительница города Мандалуйонг, расположенного в столичном регионе страны, Марвик Рейнон (Marivic Reynon) угадала все шесть чисел из выигрышной комбинации. Однако она приобрела билет в лотерею 6/49, в то время как эта комбинация была для лотереи 6/58. Если бы она не перепутала билеты, то могла бы сорвать джекпот в 900 миллионов филиппинских песо (около 1,1 миллиарда рублей).

Как только женщина узнала об этом, она разрыдалась и позвонила племяннице по имени Мэй Крисоло (May Crisolo). Та написала о произошедшем в Facebook и приложила фотографию билета. За несколько дней пост стал вирусным и набрал тысячи комментариев.

Филиппинский благотворительный фонд лотерей проводит довольно много лотерей с похожими названиями: Ультралото 6/58, Грандлото 6/55, Суперлото 6/49, Мегалото 6/45 и Лото 6/42. Вероятно, это и послужило причиной путаницы.

Тем не менее, Рейнон удалось угадать три номера из шести в 6/49. Она выиграла 20 филиппинских песо (примерно 25 рублей).

Пользователи сети посочувствовали женщине. «Это больнее, чем расставание с любимым», — написала Юнис Кабусас Капули (Eunice Cabusas Capuli). «Это перебор. У меня сердце болит. Она была так близка», — добавила Нао Ми Салигумба (Nao Mi Saligumba).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: конкурс на муниципальное жилье

      Муниципалитет Лиссабона запустил новый конкурс в рамках Программы  согласованной аренды (Programa da Renda Convencionada).

      Подробнее

    • Португалия: природный парк Синтра-Кашкайш - восстанавливается

      Крупный пожар разразился в муниципалитетах Синтра и Кашкайш в минувшую субботу.

      Подробнее

    • Испания: наводнение на Майорке

      По меньшей мере 10 человек погибли в результате наводнения, вызванного сильными ливнями на Майорке в ночь со вторника на среду.

      Подробнее

    • Испания: караван фудтраков приедет в Севилью 12 октября

      Караван еды на колесах Locos por el Food Trucks сделает остановку в Алькала-де-Гуадаира (Севилья) 12-14 октября.

      Подробнее

    • Италия: Сардиния в зоне риска из-за сильных дождей

      Властями острова было объявлено о наиболее высоком уровне опасности из-за сильных дождей на Сардинии.

       

      Подробнее

    • Шокирующее открытие итальянских ученых о создании людей

      Итальянские ученые-исследователи сделали невообразимое и удивительное открытие.

      Подробнее

    • Путаница в лотерейных билетах лишила женщину состояния

      Филиппинка угадала все выигрышные номера в лотерею, но купила не тот билет.

      Подробнее

    • Муж уличил жену в измене с помощью Google Maps

      Житель города Лима в Перу развелся с женой после того, как обнаружил ее, обнимающуюся с другим мужчиной, на Google Maps.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья