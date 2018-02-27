Путеводитель журнала Forbes назвал в числе лучших один испанский отель

В их число вошли заведения, представляющие в общей сложности 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, а в качестве новых туристических направлений 2018 года были отмечены Абу-Даби, Амстердам, Аруба, Чеджу, Дубаи, Хоккайдо, Ямайка, Куала-Лумпур, Мадрид, Марракеш, Окинава, Панама, Прага, Санья и Вена.

Премий от Forbes удостоились 27 новых пятизвездочных и 70 новых четырехзвездочных отелей, а также рестораны и спа-центры. Среди 199 гостиниц класса «люкс» оказался только один представитель Испании - барселонский Mandarin Oriental, расположенный на Paseo de Gracia, неподалеку от Дома Батльо. В путеводителе утверждается, что он является подлинным оазисом тишины и покоя для путешественников, располагает всеми удобствами для комфортного времяпровождения, включая спа-центр и бассейн на крыше, а также рестораном мирового уровня, пишет espanarusa.com.

В категории четырехзвездочных отелей Forbes отметил El Palace Barcelona, El Palauet Living Barcelona, Gran Meliá Fenix, Hotel Arts Barcelona, Hotel Casa Fuster (также Барселона). Отдельных рекомендаций от экспертов издания впервые удостоились четыре гостиницы Мадрида: Hotel Orfila, Hotel Santo Mauro, Hotel Villa Magna и The Westin Palace.