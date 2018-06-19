Путин назначил нового посла в Португалии

Президент России Владимир Путин назначил новых послов в Португалии, Перу и на Кубе, следует из указов, которые опубликованы на портале правовой информации.

Согласно документу, послом в Португалии станет Михаил Камынин, которого освободили от поста чрезвычайного полномочного посла на Багамских островах и Кубе. Послом в Перу назначен Игорь Романенко, а должность на Кубе получил Андрей Гуськов, которого освободили от обязанностей главы российского посольства в Перу, пишет gazeta.ru.