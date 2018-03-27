Путин объявил день траура

Вторник, 27 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Путин объявил день траура

Президент России Владимир Путин объявил 28 марта в России днем траура по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По всей стране будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Ранее сообщалось, что разные регионы России в частном порядке уже начали объявлять дни траура в знак солидарности с жителями Кемеровской области.

Путин посетил Кемерово 27 марта. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада сгоревшего здания, а также встретился с инициативной группой граждан, которая вместе с мэром Кемерова Ильей Середюком отправилась в морг, чтобы проверить данные о количестве погибших во время пожара.

Также президент провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара в Кемерове. На нем присутствовали глава МЧС Владимир Пучков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и губернатор области Аман Тулеев.

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