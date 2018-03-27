Путин посетил пострадавших при пожаре в Кемерове

В областной больнице скорой медицинской помощи глава государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, который во время ЧП выпрыгнул с четвертого этажа. Молодой человек рассказал президенту, что в первые минуты многие не поверили в серьезность происходящего, думали, что тревога учебная.

Также Путин встретился с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра. Так, профессиональный спасатель, сотрудник МЧС Андрей Сергеев в ответ на вопрос президента о возможных причинах столь большого числа жертв сказал, что считает неправильной всю конструкцию торгового центра. По его словам, эвакуационные выходы были расположены неудобно.

Глава государства пожелал всем пострадавшим выздоровления.

Путин прилетел в Кемерово во вторник утром, в начале визита он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания. Также президент провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара, в ходе которого назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.