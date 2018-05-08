Пьяный Джонни Депп напал на помощника на съемках фильма

Вторник, 08 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Пьяный Джонни Депп напал на помощника на съемках фильма

Голливудский актер Джонни Депп атаковал менеджера по локациям во время съемок криминального детектива «ЛАбиринт».

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник.

В фильме, основанном на реальных событиях, Депп играет детектива Рассела Пула, который расследует убийства рэперов Тупака Шакура и The Notorious B.I.G. Инцидент произошел во время работы на улице в центре Лос-Анджелеса. Депп, который пил на площадке весь день, пытался сам срежиссировать сцену, пишет New York Post.

Когда разрешение на съемку и на перекрытие переулка истекло, менеджер по локациям сообщил режиссеру ленты Брэду Фурману, что пора сворачиваться. Тот ответил: «Скажи-ка это Джонни Деппу!» Когда менеджер подошел к артисту и сказал ему, что «этот дубль - последний», Депп разозлился и попытался ударить его.

«Он встал очень близко к нему и кричал: «Да кто ты такой? У тебя нет на это права!»» - рассказал источник издания. По его словам, Депп также предложил заплатить менеджеру 100 тысяч долларов, если тот ударит актера. После этого Деппа оттащили в сторону.

В мае бывшие телохранители Деппа подали на него в суд за то, что артист якобы использовал их в качестве нянек и наркокурьеров. В ноябре 2017-го Деппа раскритиковали за появление на мировой премьере фильма «Убийство в "Восточном экспрессе"» в состоянии алкогольного опьянения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: имя для «полицейского» кота

      О происшествии на странице PSP в Фейсбуке рассказал глава пресс-службы полиции Угу Пальма.

      Подробнее

    • В Португалии открылся конкурс «Евровидение»

      Международный песенный конкурс «Евровидение» официально стартовал в Лиссабоне.

      Подробнее

    • Испания и Иран договорились о сотрудничестве в нефтегазовом секторе

      Международный департамент министерства нефтяной промышленности Ирана подписал меморандум о взаимопонимании с представителями испанских компаний.

      Подробнее

    • Испания: в Бенидорме открылся гастрономический отель

      Группа RH Hoteles полностью изменила концепцию одной из старейших и наиболее знаковых гостиниц Бенидорма.

      Подробнее

    • Италия: подводный парк Байя открывает новый летний сезон

      28 мая подводный археологический парк Байя вновь открывает свои просторы для туристов.

      Подробнее

    • Италия: «Chef’s Cup Contest» - 2017 в Риме, или Икра на десерт

      Союз изысканной кухни и визуальных видов искусства...

      Подробнее

    • Пьяный Джонни Депп напал на помощника на съемках фильма

      Голливудский актер Джонни Депп атаковал менеджера по локациям во время съемок криминального детектива «ЛАбиринт».

      Подробнее

    • Самый сильный мужчина в мире

      Актер из «Игры престолов» признан самым сильным мужчиной в мире.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе