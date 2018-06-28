Пьяный китаец случайно заплатил за такси в сто раз больше

Четверг, 28 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Пьяный китаец случайно заплатил за такси в сто раз больше

В Китае выпивший пассажир такси случайно заплатил водителю в сто раз больше положенного.

Инцидент произошел в городе Хэфэй провинции Анхой на востоке страны. Пассажир использовал мобильное приложение, чтобы оплатить поездку, но ошибся при введении суммы. Вместо 14,90 юаней он отправил водителю 1499 юаней. Шофер обнаружил ошибку только спустя час, когда проверял, сколько денег за смену смог заработать.

Таксист охарактеризовал пассажира как «немного выпившего» и отметил, что подобрал его около девяти часов вечера. Он заявил в таксопарк о происшествии, когда не смог разыскать мужчину самостоятельно. Спустя два дня компания обратилась к помощи местных властей, но и они пока не могут обнаружить пассажира.

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