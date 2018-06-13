Пьяный пассажир с резиновой куклой сорвал рейс на Ибицу

Среда, 13 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Пьяный пассажир с резиновой куклой сорвал рейс на Ибицу

Самолет британской авиакомпании Jet2 совершил вынужденную посадку из-за пьяного пассажира с резиновой куклой.

Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Белфаста (Северная Ирландия) на Ибицу. По словам персонала и пассажиров рейса, мужчина по фамилии Макдауэлл напился в самолете и вел себя непристойно в присутствии детей.

«Молодцы, ребята! В семь утра с надутой резиновой куклой на глазах моих детей! То, что нужно!» - написал в Twitter один из попутчиков. «Он незаконно распивал алкоголь на борту и вел себя просто отвратительно», - пожаловался сотрудник авиакомпании.

В результате пилотам пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту Тулуза-Бланьяк во Франции, чтобы высадить хулигана. «Его поведение было настолько ужасным, что мы посовещались и приняли решение внепланово посадить самолет в Тулузе. На данный момент мистер Макдауэлл находится в полиции, где получит соответствующее наказание», - поделился представитель Jet2.

Агент также сообщил, что Макдауэллу уже запретили пользоваться услугами лоукостера на всю жизнь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португальский водитель погиб в Испании

      ДТП произошло в муниципалитете Пина-де-Эбро, Сарагоса.

      Подробнее

    • Португалия: туристы разбились насмерть

      «Смертельные селфи» становятся все более распространенным, но от этого не менее печальным феноменом.

      Подробнее

    • Королева Летисия открывает миру малоизвестные испанские бренды

      Королева Летисия обновляет свой гардероб, отдавая предпочтение новым и пока неизвестным широкой публике маркам.

      Подробнее

    • Испания - лидер по показателю роста продаж предметов роскоши

      Хотя Испания не является колыбелью люксовых брендов, однако именно здесь зарегистрирован самый большой рост объема продаж предметов роскоши.

      Подробнее

    • В Италии арестованы похитители картин Рубенса и Ренуара

      Похитителей картин Рубенса «Святое семейство и святая Анна» и Ренуара «Девушки на лугу» арестовали итальянские карабинеры.

      Подробнее

    • Италия: метеопрогноз в Неаполе

      Придется забыть яркое солнце и жару, которая накрывала Италию в последние дни: грядут резкие погодные изменения, которые несут дожди и грозы во все регионы.

      Подробнее

    • Пьяный пассажир с резиновой куклой сорвал рейс на Ибицу

      Самолет британской авиакомпании Jet2 совершил вынужденную посадку из-за пьяного пассажира с резиновой куклой.

      Подробнее

    • Американка нашла 12 тайных детей своего отца-многоженца

      Американка разыскала тайных детей отца-многоженца, у которого было не менее восьми семей.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе