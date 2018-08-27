Пьяный японец соврал полицейским ради поездки домой на машине

Понедельник, 27 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Пьяный японец соврал полицейским ради поездки домой на машине

В Японии пьяный мужчина соврал полицейским, что украл пистолет, чтобы его отвезли домой на машине.

Как сообщает информационный портал Sora News 24, его арестовали.

Инцидент произошел в городе Фукуока на юго-западе страны. Полицейским позвонил неизвестный из таксофона и сообщил, что украл пистолет и направляется к полицейской будке. «Пожалуйста, стреляйте только по ногам», — попросил он.

На вызов выехала бригада из восьми полицейских. Но вместо вооруженного преступника они обнаружили 68-летнего безработного пьяного мужчину, бубнившего себе под нос. Он признался, что решил таким образом добраться домой: «У меня не получалось поймать такси, и я подумал, что полицейские подвезут меня бесплатно, если я им скажу, что украл пистолет». Его арестовали за ложный вызов.

Комментаторы оценили необычный подход японца к решению проблемы. «Мне никогда не придет в голову такая мысль. Моей душе не хватает свободы. Как скучно я живу», — посетовал один из них. Другой предположил, что если бы мужчина сказал, что потерялся, его бы не арестовали.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалец Роналду заблокировал собственный удар по пустым воротам

      Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не сумел забить с метра в матче чемпионата Италии с римским «Лацио».

      Подробнее

    • Португалия: праздник вина Мадера

      В сентябре примите участие в празднике, посвященном одному из самых знаковых продуктов острова Мадейра.

      Подробнее

    • Greenpeace призывает Испанию запретить пластиковые соломинки

      Испания потребляет больше всего пластиковых соломинок в Европе.

      Подробнее

    • Испания: на Пласа-Майор будет больше зелени

      Главную площадь Мадрида Пласа-Майор планируется озеленить.

      Подробнее

    • Италия: 43 минуты молчания в память о погибших в Генуе

      Болельщики «Дженоа» молчали 43 минуты в память о погибших в Генуе.

      Подробнее

    • Италия: украинские легкоатлеты победили на легкоатлетическом турнире

      В итальянском городе Роверето ( регион Трентино — Альто-Адидже) состоялся престижный турнир по легкой атлетике.

      Подробнее

    • В Испании дайвер застрял в рыболовных сетях и задохнулся

      Рыбаки обнаружили утром 24 августа в море неподалеку от берегов Кульеры (Валенсия) труп дайвера, который запутался в рыболовных сетях.

      Подробнее

    • Пьяный японец соврал полицейским ради поездки домой на машине

      В Японии пьяный мужчина соврал полицейским, что украл пистолет, чтобы его отвезли домой на машине.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья