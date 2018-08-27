Пьяный японец соврал полицейским ради поездки домой на машине

Как сообщает информационный портал Sora News 24, его арестовали.

Инцидент произошел в городе Фукуока на юго-западе страны. Полицейским позвонил неизвестный из таксофона и сообщил, что украл пистолет и направляется к полицейской будке. «Пожалуйста, стреляйте только по ногам», — попросил он.

На вызов выехала бригада из восьми полицейских. Но вместо вооруженного преступника они обнаружили 68-летнего безработного пьяного мужчину, бубнившего себе под нос. Он признался, что решил таким образом добраться домой: «У меня не получалось поймать такси, и я подумал, что полицейские подвезут меня бесплатно, если я им скажу, что украл пистолет». Его арестовали за ложный вызов.

Комментаторы оценили необычный подход японца к решению проблемы. «Мне никогда не придет в голову такая мысль. Моей душе не хватает свободы. Как скучно я живу», — посетовал один из них. Другой предположил, что если бы мужчина сказал, что потерялся, его бы не арестовали.