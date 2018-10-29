Пятерка главных кулинарных традиций от ЮНЕСКО

Так решили в ЮНЕСКО — подразделении ООН по вопросам образования, науки и культуры. И каждый год вносят в особый список кулинарные традиции из разных уголков планеты. Вот 5 примеров того, что международные чиновники считают важным не потерять, пишет ntv.ru.

1. Французская кухня

Изысканная французская кухня уже много веков является мировым эталоном, а местные повара считаются лучшими в своем деле. Но за красивой и очень вкусной обложкой скрывается нечто большее.

Патрик Рамбур, историк французской кухни: «Французская кухня — это не просто еда. Это целое социальное, культурное явление: от способа совершать покупки, готовить, накрывать на стол, собираться за столом с красивой белой скатертью, хрустальными бокалами, разными тарелками, столовыми приборами до манеры общаться, обсуждать, завершать все это десертом, а потом выходить из-за стола, чтобы выпить дижестив».

2. Мексиканская кухня

Не обязательно своеобразное — это дорогое. Пример — мексиканская кухня. Она родилась на стыке двух культур — индейской и испанской — и является одной из самых ярких и острых. Визитная карточка мексиканцев — перец чили. Важны также фасоль, кукуруза. Ценятся, как говорится на сайте ЮНЕСКО, и уникальные методы ведения сельского хозяйства, и особые кулинарные техники.

3. Узбекский плов

У наших ближайших соседей тоже есть свои пункты в охраняемом списке. Например, мировым достоянием признан узбекский плов. В каждом регионе и даже каждой семье его готовят по-разному. Но есть и общепризнанные варианты. Например, ташкентский праздничный плов. Основные ингредиенты — рис, мясо, овощи, сухофрукты и специи. Все по очереди складывается в казан (эта традиционная посуда тоже отмечена ЮНЕСКО) и жарится с маслом и жиром на сильном огне.

Есть и более необычные рецепты. Например, из бурого нешлифованного риса с перцем чили, чесноком, все той же конской колбасой казы, яйцами и мясом. Рецептов сотни. А у местных жителей есть даже поговорка: «Если придется умереть — пусть это будет от плова».

4. Армянский лаваш

В Армении эксперты оценили продукт, который можно назвать символом жизни. Лаваш — один из древнейших видов хлеба на земле, он спасал местных жителей в голодные времена.

Профессиональные тестомесы работают в паре — одна раскатывает, а другая перебрасывает с руки на руку, исправляя мелкие недостатки в форме. Затем лепешки резким движением прилепляют к стенке традиционной печи — тандыра. Пять минут — и готово.

5. Турецкий кофе

Под защитой ЮНЕСКО находятся и некоторые напитки. Например, турецкий кофе — ведь это целая философия. Важен не только рецепт, но и метод помола, способ приготовления, посуда, культура употребления. Считается, что с XVI века кофе варят именно так, как сейчас, — в турке на песке, очень крепкий и непременно с пенкой. Правда, в наши дни это делают не на земле, а в специальной песочной машине.