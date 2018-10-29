Пятерка главных кулинарных традиций от ЮНЕСКО

Понедельник, 29 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Пятерка главных кулинарных традиций от ЮНЕСКО

Еда настолько важная часть нашей жизни, что заслуживает такой же охраны и защиты, как, например, исторические здания или статуи.

Так решили в ЮНЕСКО — подразделении ООН по вопросам образования, науки и культуры. И каждый год вносят в особый список кулинарные традиции из разных уголков планеты. Вот 5 примеров того, что международные чиновники считают важным не потерять, пишет ntv.ru.

1. Французская кухня

Изысканная французская кухня уже много веков является мировым эталоном, а местные повара считаются лучшими в своем деле. Но за красивой и очень вкусной обложкой скрывается нечто большее.

Патрик Рамбур, историк французской кухни: «Французская кухня — это не просто еда. Это целое социальное, культурное явление: от способа совершать покупки, готовить, накрывать на стол, собираться за столом с красивой белой скатертью, хрустальными бокалами, разными тарелками, столовыми приборами до манеры общаться, обсуждать, завершать все это десертом, а потом выходить из-за стола, чтобы выпить дижестив».

2. Мексиканская кухня

Не обязательно своеобразное — это дорогое. Пример — мексиканская кухня. Она родилась на стыке двух культур — индейской и испанской — и является одной из самых ярких и острых. Визитная карточка мексиканцев — перец чили. Важны также фасоль, кукуруза. Ценятся, как говорится на сайте ЮНЕСКО, и уникальные методы ведения сельского хозяйства, и особые кулинарные техники.

3. Узбекский плов

У наших ближайших соседей тоже есть свои пункты в охраняемом списке. Например, мировым достоянием признан узбекский плов. В каждом регионе и даже каждой семье его готовят по-разному. Но есть и общепризнанные варианты. Например, ташкентский праздничный плов. Основные ингредиенты — рис, мясо, овощи, сухофрукты и специи. Все по очереди складывается в казан (эта традиционная посуда тоже отмечена ЮНЕСКО) и жарится с маслом и жиром на сильном огне.

Есть и более необычные рецепты. Например, из бурого нешлифованного риса с перцем чили, чесноком, все той же конской колбасой казы, яйцами и мясом. Рецептов сотни. А у местных жителей есть даже поговорка: «Если придется умереть — пусть это будет от плова».

4. Армянский лаваш

В Армении эксперты оценили продукт, который можно назвать символом жизни. Лаваш — один из древнейших видов хлеба на земле, он спасал местных жителей в голодные времена.

Профессиональные тестомесы работают в паре — одна раскатывает, а другая перебрасывает с руки на руку, исправляя мелкие недостатки в форме. Затем лепешки резким движением прилепляют к стенке традиционной печи — тандыра. Пять минут — и готово.

5. Турецкий кофе

Под защитой ЮНЕСКО находятся и некоторые напитки. Например, турецкий кофе — ведь это целая философия. Важен не только рецепт, но и метод помола, способ приготовления, посуда, культура употребления. Считается, что с XVI века кофе варят именно так, как сейчас, — в турке на песке, очень крепкий и непременно с пенкой. Правда, в наши дни это делают не на земле, а в специальной песочной машине.

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