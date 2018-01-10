Работникам испанских аэропортов запретили подкармливать животных

Среда, 10 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Работникам испанских аэропортов запретили подкармливать животных

Компания Aena ежегодно выделяет 3,5 миллиона евро на программы, связанные в животными, в 33 аэропортах, находящихся в ее ведении.

С 9 января к действующим мерам добавился также запрет на кормление животных, которые случайно могут оказаться на территории аэропортов.

Как подтвердили в компании, был внесен ряд изменений в правила безопасности, пишет Europa Press. Нововведения Aena аргументирует тем, что европейские организации рассматривают представителей фауны как один из главных рисков для авиационной безопасности и требуют от аэропортов разработать соответствующие программы менеджмента. Аналогичные требования выдвигает и Испанское агентство воздушной безопасности, пишет noticia.ru.

В 2013 году уже был введен запрет на кормление животных на летном поле. По новым правилам запрещается кормить бродячих животных на территории всего аэропорта, а также устанавливать кормушки или будки. С помощью этих мер администрации аэропортов хотят усилить контроль за проникновением и присутствием животных на территории комплекса, дабы снизить риск для безопасности воздушных судов, пассажиров, работников и самих животных.

В испанских аэропортах, входящих в состав Aena, работают специальные службы менеджмента фауны, которые занимаются отловом животных, проводят необходимые санитарно-гигиенические процедуры и направляют их в соответствующие учреждения. Отмечается, однако, что для усиления контроля необходимо содействие всего персонала.

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