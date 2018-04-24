Рахой пообещал доступ в Интернет всем испанцам

Глава испанского правительства заявил, что интернет появится у всех жителей стран, «независимо от того, где они живут». Он рассказал, что для этих целей была создана специальная правительственная рабочая группа, целью которой является создание условий для диджитализации во всех секторах экономики, пишет noticia.ru.

По мнению Рахоя, технологии являются одним из основных двигателей роста и благополучия. В своем выступлении глава правительства также отметил, что на сегодняшний день электронная торговля в Испании демонстрирует рост в 26%, а ее оборот составляет около 29 млрд евро.

Премьер-министр также призвал к созданию соответствующей законодательной базы на уровне ЕС и со стороны Испании выразил готовность к сотрудничеству на этом направлении.