Рахой поздравил с Рождеством испанских военных

Вторник, 26 Декабрь 2017 Испания Испания Популярные материалы

Рахой поздравил с Рождеством испанских военных

Мариано Рахой поздравил с Рождеством испанских военных, несущих службу в гуманитарных и миротворческих миссиях за рубежом.

С помощью видеосвязи премьер-министр обратился к 2 500 военнослужащим, находящимся в 16 странах на четырех континентах. Рахой выразил благодарность за их труд, который, по его словам, ежедневно приносит пользу тысячам людей, способствует поддержанию стабильности в странах, где развернуты миссии, и вносит вклад в престиж Испании на международной арене.

Глава испанского правительства добавил, что, начиная с 2012 года, было оптимизировано распределение вооруженных сил, в соответствии с интересами национальной безопасности. Рахой отметил перегруппировку войск в Афганистане, особую роль Испании в военных операциях Евросоюза в Африке, а также присутствие испанских военно-морских сил в пяти различных точках земного шара. Он упомянул, что в этом году испанские военные корабли впервые были направлены к берегам Латвии, в поддержку балтийских союзников Испании, пишет noticia.ru.

Рахой также высоко оценил достижения вооруженных сил в предотвращении терроризма, торговли людьми и других угроз безопасности, благодаря усилиям военнослужащих, модернизации вооруженных сил, а также человеческим качествам личного состава. Кроме того премьер отметил положительный имидж испанских военных среди жителей стран, где присутствуют испанские войска.

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