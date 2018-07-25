Ракеты Ariane 5 и Falcon 9 одновременно стартовали

Среда, 25 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Ракеты Ariane 5 и Falcon 9 одновременно стартовали

Тяжелые ракеты Ariane 5 и Falcon 9 впервые стартовали практически одновременно.

Пуск европейского носителя Ariane 5 с четырьмя спутниками глобальной навигационной системы состоялся в 14:25 по московскому времени в космодрома Куру (Французская Гвиана). Спустя 14 минут с космодрома Ванденберг (США) стартовала Falcon 9 с десятью космическими аппаратами Iridium NEXT. Первую ступень ракеты удалось сохранить.

Для Ariane 5 произведенный пуск стал третьим в 2018 году. Столько же стартовала Falcon 9 последней версии Block 5.

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