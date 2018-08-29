Раскрыт единственный запрещенный Меган Маркл цвет

Несмотря на то, что герцогиня Сассекская часто появлялась на публике в других ярких цветах, в оранжевом ее не видели даже до свадьбы с принцем Гарри.

Оказалось, что именно этот оттенок неудачно выходит на фотографиях, и при выборе нарядов бывшая актриса Меган Маркл и жена принца Уильяма Кейт Миддлтон учитывают этот факт.

В июле Британское издание The Sun составило список вещей, которыми Меган Маркл пришлось пожертвовать ради титула и принца Гарри. Как сообщило издание, герцогине Сассекской запретили красить ногти темными и яркими оттенками лаков, так как они считаются вульгарными. Поэтому после церемонии бракосочетания на ее ногтях можно увидеть только естественные нюдовые цвета.