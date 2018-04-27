Раскрыт подарок Ким Чен Ына президенту Южной Кореи

Пятница, 27 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Раскрыт подарок Ким Чен Ына президенту Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын привез на межкорейский саммит пхеньянскую гречневую лапшу для южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

По словам товарища Кима, речь идет о лапше нэнмен. Он отметил, что было бы хорошо, если его коллега попробовал ее «сегодня вечером на банкете».

В пятницу, 27 апреля, начался межкорейский саммит. Планируется, что главы государств обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, а также перспективы улучшения отношений. Так, северокорейский лидер пообещал, что больше не будет будить Мун Чжэ Ина ракетными запусками, которые Пхеньян обычно проводит ранним утром.

Также, по словам Юн Ен Чхана, пресс-секретаря президента Республики Корея, Ким призвал положить конец истории конфронтации на Корейском полуострове и «построить желанный хороший мир». Он рассказал, что Ким Чен Ын намерен посетить Сеул, Мун Чжэ Ин, в свою очередь, рассказал о желании попасть на священную для северокорейцев гору Пэктусан.

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