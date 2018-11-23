Раскрыт секрет идеального пресса

Во-первых, по словам Акерберг, нужно поменять свой рацион питания: употреблять достаточное количество протеина и полезных жиров, принимать пробиотики, а также пить больше воды и не голодать.

Следующий секрет — заниматься спортом правильно. «Комбинируйте силовые тренировки, чтобы качать мышцы, и кардионагрузки для потери веса», — уточняет она.

В-третьих, во время тренировок следует уделять внимание не только прессу, но и всему телу. По словам тренера, для занятий спортом подойдут упражнения на равновесие и статику, например планка.