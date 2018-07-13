Раскрыт секрет идеальной фотографии в купальнике

Пятница, 13 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Раскрыт секрет идеальной фотографии в купальнике

Британское издание The Sun рассказало о секретном трюке, которым пользуются модели во время пляжных фотосессий.

Оказалось, что вне зависимости от размера груди и формы купальника под его верхнюю часть девушки надевают бюстгальтер с эффектом пуш-ап. Если его видно, после съемки фотографии ретушируются в фотошопе.

«Многие фотографы на это жалуются, потому что они надевают бюстгальтеры даже под купальники без бретелек. А в таком бикини невозможно добиться ложбинки на груди. С гравитацией это физически невозможно», - объяснил фотограф, пожелавший остаться анонимным.

В июне бразильская модель София Ресинг совместно с аргентинским дизайнером Мери Ракаучи выпустила коллекцию пляжной одежды Mery Playa by Sofia Resing. По словам Ресинг, она всю жизнь мечтала о своей уникальной линии купальников, поэтому при разработке коллекции продумала каждую деталь. «Мы сделали эластичную вставку в нижней части купальника. Она будет приподнимать ягодицы, вместо того, чтобы сплющивать их», - рассказала 26-летняя модель.

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