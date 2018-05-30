Раскрыт секрет идеальных бровей Меган Маркл
Визажист жены принца Гарри Шеррилл Райли (Sherrille Riley) дала рекомендации по достижению идеальной формы бровей.
По мнению Райли, в первую очередь брови не должны быть симметричными. «Совершенно нормально, если одна бровь расположена выше другой. Они не должны быть одинаковыми. Они не сестры и не близнецы. Вы никогда не встретите человека с абсолютно симметричными бровями. Вместо этого я стараюсь оставлять брови клиентов максимально широкими, а форму - как можно более естественной», - рассказала она.
Любимая форма бровей Маркл - как у актрисы Одри Хепберн. «Вдохновляясь Одри, я стараюсь сделать изгиб более прямым, нежели круглым. Концы бровей должны быть приподняты, но не в виде галки, а плавно. Высокая арка делает лицо злым», - посоветовала визажистка.
Райли добавила, что чрезмерное выщипывание волосков может повредить луковицы и остановить процесс роста бровей навсегда.
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