Раскрыт секрет идеальных бровей Меган Маркл

По мнению Райли, в первую очередь брови не должны быть симметричными. «Совершенно нормально, если одна бровь расположена выше другой. Они не должны быть одинаковыми. Они не сестры и не близнецы. Вы никогда не встретите человека с абсолютно симметричными бровями. Вместо этого я стараюсь оставлять брови клиентов максимально широкими, а форму - как можно более естественной», - рассказала она.

Любимая форма бровей Маркл - как у актрисы Одри Хепберн. «Вдохновляясь Одри, я стараюсь сделать изгиб более прямым, нежели круглым. Концы бровей должны быть приподняты, но не в виде галки, а плавно. Высокая арка делает лицо злым», - посоветовала визажистка.

Райли добавила, что чрезмерное выщипывание волосков может повредить луковицы и остановить процесс роста бровей навсегда.