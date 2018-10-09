Раскрыта опасность смартфонов на борту самолета

«Когда смартфон падает за кресло, он может сломаться, если сидение будет двигаться. В таком случае это закончится повреждением литиевой батареи, что в результате приведет к возгоранию», — уточнили в австралийском органе обеспечения безопасности гражданской авиации (Australia's Civil Aviation Safety Authority).

Теперь всех путешественников предупреждают о том, чтобы они немедленно сообщали бортпроводнику, если уронили телефон под сидение. Это связано с последним случаем, когда смартфон пассажира, летевшего авиакомпанией Qantas, упал под кресло и загорелся. В результате пилоту пришлось развернуть самолет и экстренно посадить его в Сиднее, чтобы потушить пожар.