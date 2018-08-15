Раскрыты цены новых iPhone

Об этом сообщается на сайте компании.

Специалисты подтвердили ранние слухи о том, что Apple выпустит сразу три iPhone, которые будут внешне напоминать iPhone X. Два из них оснастят OLED-дисплеями диагональю 5,8 и 6,5 дюймов, а третий — 6,1-дюймовой LCD-матрицей. Третья модель будет самой дешевой в линейке и ее стоимость составит 700-750 долларов. Смартфоны с OLED-дисплеями будут стоить 900-1000 долларов.

Помимо этого, аналитики уверены, что компания выпустит модификацию iPhone с 512 гигабайтами накопителя и 4 гигабайтами оперативной памяти. Также они получат поддержку стилуса Apple Pencil, который до этого работал лишь с iPad. Ожидается, что объемы продаж с выпуском нового iPhone не изменятся, либо вырастут на 2-3 процента.

В конце июля в тестовой версии iOS 12 нашлось подтверждение информации о том, что новые iPhone получат поддержку двух SIM-карт. Среди компонентов системы, формирующих отчеты о работе устройства, нашли строки «Статус второй SIM-карты» и «Статус лотка второй SIM-карты». Также специалисты заметили несколько других упоминаний поддержки функции в iPhone.