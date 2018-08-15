Раскрыты цены новых iPhone

Среда, 15 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Раскрыты цены новых iPhone

Аналитическая компания TrendForce назвала цены новых iPhone, которые будут представлены осенью 2018 года.

Об этом сообщается на сайте компании.

Специалисты подтвердили ранние слухи о том, что Apple выпустит сразу три iPhone, которые будут внешне напоминать iPhone X. Два из них оснастят OLED-дисплеями диагональю 5,8 и 6,5 дюймов, а третий — 6,1-дюймовой LCD-матрицей. Третья модель будет самой дешевой в линейке и ее стоимость составит 700-750 долларов. Смартфоны с OLED-дисплеями будут стоить 900-1000 долларов.

Помимо этого, аналитики уверены, что компания выпустит модификацию iPhone с 512 гигабайтами накопителя и 4 гигабайтами оперативной памяти. Также они получат поддержку стилуса Apple Pencil, который до этого работал лишь с iPad. Ожидается, что объемы продаж с выпуском нового iPhone не изменятся, либо вырастут на 2-3 процента.

В конце июля в тестовой версии iOS 12 нашлось подтверждение информации о том, что новые iPhone получат поддержку двух SIM-карт. Среди компонентов системы, формирующих отчеты о работе устройства, нашли строки «Статус второй SIM-карты» и «Статус лотка второй SIM-карты». Также специалисты заметили несколько других упоминаний поддержки функции в iPhone.

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