Раскрыты малоизвестные факты о еде в самолетах

Генеральный менеджер службы доставки Крис Брит рассказал, что блюда на борту гораздо более свежие, чем думают многие пассажиры. «Питание для конкретного рейса готовится кейтеринговой компанией за 24 часа до вылета», - сообщил Брит. «Еда хранится в строго контролируемых условиях для поддержания ее качества и свежести и доставляется на борт прямиком из кейтерингового блока за два часа до вылета», - добавил он.

Также сообщается, что еда на борту может содержать повышенное количество калорий, так как в нее добавляют больше соли и сахара, чтобы усилить вкус.

Тем, кому питание кажется не очень вкусным, специалист посоветовал взять в самолете булочку, потому что их всегда пекут с утра в день вылета, и они точно должны быть свежими.

Вдобавок эксперт рассказал, что вкус еды часто зависит от того, какое блюдо выбирает пассажир. Так, например, рагу и другие тушеные блюда могут быть более сочными, чем мясо, которое обычно становится сухим во время полета.

В мае специалисты составили список неизвестных прежде секретов авиакомпаний, которые могут заинтересовать любого путешественника. Среди них новости о том, что самый короткий перелет длится 53 секунды, некоторые части самолета держатся на клею, компании лгут пассажирам о времени перелета, а влажность воздуха на борту ниже, чем в пустыне.